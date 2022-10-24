Радіоактивна хмара над Києвом, Львовом та Польщею: у РФ опублікували мапу радіусу ураження "брудної бомби"

Такі заяви Міноборони РФ та ця мапа можуть бути анонсом нових злочинів Кремля на території України.

Після поширеного фейку від міністра оборони країни-агресорки Сергія Шойгу про те, що Україна нібито виготовила "брудну бомбу" та готується її застосувати на своїй же території, щоб звинуватити Кремль, у РФ опублікували мапу областей, які нібито будуть у радіусі ураження.

Про це повідомляє 24 канал та публікує поширену російськими пропагандистами мапу.

Таким чином, на цій мапі, яку поширюють у РФ, видно, що епіцентром вибуху буде тимчасово захоплений російськими окупантами Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. А радіус радіоактивного ураження дійде Києва, Вінниці, Львова та навіть Польщі.

Як пише видання, заяви Міноборони РФ та ця поширена карта можуть бути анонсом нових злочинів РФ, у яких Москва звинуватить Київ.

Нагадаємо, що останніми днями російська пропаганда почала поширювати фейк про те, що нібито Україна виготовила "брудну бомбу" та готується її застосувати на своїй же території, щоб звинуватити РФ.

Після цього Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони НАТО із фейковими заявами про "брудну бомбу", серед яких - Велика Британія, Франція та Туреччина. Міністри оборони Франції, Туреччини та Великої Британії не повірили Шойгу та закликали РФ до переговорів.

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі. В Офісі президента наголосили, що так Росія готується виправдовувати геноцид українців.

На ці заяви РФ одразу ж відреагував президент Володимир Зеленський та заявив, що якщо хтось і може застосувати ядерну зброю, то це лише один суб'єкт – Путін. Президент наголосив, що вже сама російська погроза ядерною зброєю – і тим більше проти України, яка віддала свій ядерний арсенал під обіцянки безпеки з боку найбільших ядерних держав, – це підстава для санкцій і для ще більшого посилення підтримки нашої держави.

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