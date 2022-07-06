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Радіоелектронна розвідка і обладнання позицій: Генштаб розповів, чим займається армія Білорусі на кордоні з Україною

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Радіоелектронна розвідка і обладнання позицій: Генштаб розповів, чим займається армія Білорусі на кордоні з Україною

Фото: Сайт Міноборони Білорусі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках не зазнала значних змін порівняно з попередніми днями.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 6 липня.

"Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях", - йдеться в повідомленні.

Білоруська армія проводить заходи з інженерного обладнання позицій, перевіряє пункти управління, веде радіоелектронну розвідку.

Раніше повідомлялося, що міноборони Білорусі планує закупити у РФ вогнеметні системи "Солнцепек".

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