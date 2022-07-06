Радіоелектронна розвідка і обладнання позицій: Генштаб розповів, чим займається армія Білорусі на кордоні з Україною

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на кордоні з Білоруссю.
Ситуація на Волинському та Поліському напрямках не зазнала значних змін порівняно з попередніми днями.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 6 липня.
"Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях", - йдеться в повідомленні.
Білоруська армія проводить заходи з інженерного обладнання позицій, перевіряє пункти управління, веде радіоелектронну розвідку.
Раніше повідомлялося, що міноборони Білорусі планує закупити у РФ вогнеметні системи "Солнцепек".
Читайте також:
- Рано чи пізно Білорусь це може зробити: Чернігівська ОДА - про загрозу наступу армії РБ на Україну
- "Під бомби нехай йдуть сини Лукавого": у Білорусі запустили акцію проти війни (фото)
- Напад Білорусі на Україну: у Міноборони оцінили загрозу вторгнення