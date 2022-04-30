"Радісно концентруються і хочуть гордо йти вперед": Арестович розповів, що чекає на окупантів біля Гуляйполя

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російські окупаційні війська концентрують війська та готуються наступати у напрямках Гуляйполя та Кривого Рогу.

Військам ворога буде вкрай важко бодай трохи просунутися на обох напрямках.

Про це Арестович розповів в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну 30 квітня.

"На Гуляйполівському напрямку вони радісно концентруються і хочуть гордо йти вперед. Але у степу дуже складно ховатися. Ми їх бачимо. У товарних кількостях. А коли ми їх бачимо, туди починаємо прилітати авіація, артилерія, багато чого іншого відбувається. Дуже ефективно почав працювати наш спецназ, сили спеціального призначення. Ріжуть їх по тилах, палять тилові колони, проріжають, причому завдають втрат, які реально збивають темпи концентрації, зосередження, змушують відволікати сили на охорону районів, охорону комунікацій. Дуже сповільнюється і грузне. Наразі ставка на збиття темпів іде. Для цього дорозвідується, наносяться удари в тил противника - тобто це пункт управління, це склади з боєприпасами, резерви. Виходить розмах на рубль - удар там на 40 копійок, наприклад", - заявив він.

За словами Арестовича, аналогічна ситуація спостерігається і на Криворізькому напрямку.

"Вони вже чотири дні, як хотіли наступити у бік Кривого Рогу, але ми їм постійно збиваємо темпи, завдаючи ударів по складах ГЗС, боєприпасів, пунктам управління. Там теж величезні втрати - за вчора там дуже яскраві три удари, за сьогодні два. І обстрілюють вони, я так розумію на покарання, Миколаїв далекобійним – реактивною артилерією, типу "Смерчів", дістаючи до околиць, які у бік Херсона", - зазначив радник голови ОП.

Раніше у Генштабі повідомили, що на Південнобузькому напрямку окупанти, силами 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових частин чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою покращення свого тактичного положення.