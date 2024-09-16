Радіти зарано: аналітик DeepState проаналізував взяття ворога в оточення у Курській області РФ

На одній з ділянок Курської області росіяни потрапили в оточення. Однак станом на зараз робити будь-які висновки стосовно цього ще зарано.

Так про це висловився співзасновник і аналітик платформи Deep state Роман Погорілий у коментарі РБК-Україна.

Наразі Збройні Сили України продовжують працювати у Курській області, де наразі тривають активні бойові дії.

Росіяни потрапили в оточення у Курській області

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Зараз росіяни намагаються контратакувати на західних флангах тієї території, де перебувають наші військові. Подекуди ворогу вдалось повернути під свій контроль певні населені пункти. Але ситуація динамічна, у зв'язку з чим там все переходить з рук в руки.

Як зауважив Роман Погорілий, після останнього оновлення у районі Курської області можна побачити "дуже цікаву зону сіру" в оточенні.

"Ка**пи перебувають в оточенні. Вони там десь намагаються певними шляхами пробиватися, щоб надавати підкріплення. Наші військові з ними ведуть бої. Тобто картина там дуже цікава. Але знову ж таки якісь висновки робити важко і зарано", – зазначив аналітик.

"Сіра" зона оточення / Скриншот з DeepState

Водночас за словами Погорілого, станом на зараз йому невідома кількість росіян, які перебувають в оточені. Попри відсутність відповідних даних він висловив сподівання, що ворогу не вдасться вийти з вищезгаданого оточення.

Нагадаємо, у Курській області Росії ЗСУ розпочали другу фазу операції.

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