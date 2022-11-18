Радіус ураження - 15 км: чому ракета Х-55, яку Росія запускає по Україні, є дуже небезпечною

Через ймовірність застосування ракет з ядерними боєголовками Україні передали нові системи ППО короткого і середнього радіуса дій.

Російська ракета Х-55, яку 17 листопада збили над Києвом, здатна нести на собі ядерну боєголовку вагою у 350 кілотонн. За оцінками експертів, її радіус ураження може сягати до 15 км.

Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

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"Мені здається, що цей сигнал з ракетою Х-55 повинен дуже серйозно та ретельно розглядатися, тому що ця ракета може нести на собі боєголовку у 350 кілотонн. Це дуже потужний натяк отієї істоти, яка засіла в Кремлі", - зауважив він.

На його думку, через ймовірність застосування ракет з ядерними боєголовками Україні передали нові системи ППО короткого і середнього радіуса дій.

"Ніхто не міг подумати, що у XXI столітті подібні об'єкти, які забезпечують життєдіяльність населення, будуть під ударами країни, яка має такі великі спроможності", - зазначив експерт.

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Росія запустила по Україні крилату ракету з імітатором ядерної боєголовки

17 листопада РФ вчергове здійснила нову масовану атаку по Україні. Загалом окупанти випустили 18 крилатих ракет та п'ять безпілотників. Деякі з ракет, на жаль, влучили в інфраструктурні об'єкти у Дніпрі, Одеській та Харківській областях. Зокрема, у Дніпрі ворог поцілив у "Південмаш". Там також було поранено 23 людини, серед яких п'ятнадцятирічна дівчина, та пошкоджено сотні квартир.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи атаку РФ, наголосив, що нові ракетні удари по Україні націлені на видобуток газу.

18 листопада стало відомо, що в одній із двох російських ракет X-55, яку збили над Києвом, замість бойової частини було "прикручено" блок, який є імітатором ядерної боєголовки. Окупаційні війська взяли щонайменше одну Х-55 зі свого "ядерного арсеналу", але "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку.

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