"Радів окупації Херсона": СБУ оприлюднила розмови митрополита УПЦ МП Павла

Служба безпеки України оприлюднила розмови митрополита УПЦ МП Павла Лебідя. У них намісник неодноразово ображав релігійні почуття українців та принижував погляди вірян інших конфесій.

Про це інформує СБУ.

Зазначається, що митрополит не приховував свої зв'язки з Росією, ба більше, закликав молитися за московського патріарха.

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила ворожі настрої митрополита щодо релігійних переконань українців.

"На підставі зібраних доказів Лебідю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, СБУ опублікувала одну з особистих розмов Лебідя, де він радіє окупації Херсона, а вторгнення РФ називає "війною Америки і Росії до останнього українця".

"Вже сьогодні Херсон благовіствуй радость велію, там уже і прапори російські скрізь... Люди довольні. Он показують, я то не вмію, слава Богу, і не хочу, а показують по Інтернеті. Ось і все. Звісно, не поступляться. Колись казали, що буде війна Америки і Росії до останнього українця. Ще небагато залишилося. Зразу попереджую, не будь десь близько, де є якась частина, там, щось таке, якийсь завод", - казав митрополит неназваному співрозмовнику.

Тоді як в іншому записі намісник заявив, що Україна сама винна у тому, що Росія напала на неї.

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"Пишуть сьогодні в ютубі, лупанули по тих лабораторіях американських в Києві і Одесі, щоб аж від них пил розлетівся... Знищують Україну повністю. Ну, ці б'ють по повній, а ці ж провокують ", - заявив Павло.

Нагадаємо, Служба безпеки України, вранці, 1 квітня, о 7:30 оголосила підозру наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу.

В СБУ також повідомили, що митрополит Української православної церкви Московського патріархату, колишній настоятелі Києво-Печерської лаври Павло Лебідь ображав релігійні почуття українців і виправдовував агресію Російської Федерації проти України.

У Шевченківському районному суді міста Києва сьогодні, 1 квітня, обирають запобіжний захід митрополиту УПЦ Павлу Лебедю.

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