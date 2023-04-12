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Радів вбивствам воїнів ЗСУ і корегував ракетні удари: у Миколаєві суворо покарали зрадника (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Радів вбивствам воїнів ЗСУ і корегував ракетні удари: у Миколаєві суворо покарали зрадника (фото)

Фото: СБУ

Зрадника затримали після масованого ракетного удару по Миколаєві.

У Миколаєві до 15 років позбавлення волі засудили інформатора окупаційної армії. Зрадник корегував ракетні удари по місту, повідомляв про місця дислокації воїнів ЗСУ та радів вбивствам захисників. 

Про це повідомляє СБУ. 

За даними слідства, окупанти у травні 2022 року завербували жителя Миколаєва. Він до того писав проросійські коментарі у соціальних мережах. 

© СБУ
Фото: СБУ

26-30 червня 2022 року засуджений корегував ракетні удари по місту та прозвітував окупантам про їхні наслідки. Серед них – будівлі цивільної інфраструктури. Затримали зрадника у липні 2022 року. 

© СБУ
Фото: СБУ

"Для виконання завдань російської спецслужби він об’їжджав місто і приховано фотографував українські об’єкти. Отримані файли надсилав кадровому співробітнику фсб через анонімний чат у месенджері", - йдеться у повідомленні. 

Зраднику інкримінували такі статті Кримінального кодексу: 

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);  
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);  
  • ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання неправомірною заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).
© СБУ
Фото: СБУ

Суд засудив його до 15 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, окупанти на Запоріжжі під час відступу планують ліквідувати всіх колаборантів, аби ті не розповіли "зайвого".

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Дата публікації
Перегляди
169
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