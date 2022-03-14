"Радий, що ви прокинулися живими та готові відстоювати мирне життя міста" - мер Херсона

"Радий, що ви прокинулися живими та готові відстоювати мирне життя міста" - мер Херсона

Ситуація у місті - під контролем.

Мер Херсона Ігор Колихаєв звернувся до містян і розповів про ситуацію.

“Радий, що ви прокинулися живими та готовими відстоювати мирне життя нашого міста. А те, що ви справді готові, у цьому у мене сумнівів немає. Для таких містян хочеться робити дедалі більше”, - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що відкриється Центральний ринок (крита його частина). Там можна придбати продукти харчування.

“Намагаємось запустити транспорт, прибирання міста. Знову прошу вас згадати, в яких умовах ми наразі живемо, і допомагати нам підтримувати місто у належному стані: сміття сортуємо, мотлох на вулиці не виносимо. Наше завдання – щодня ставати сильнішими духовно, свідомо та підсвідомо, підтримувати один одного, показати свою єдність не лише словом, а й ділом – те, що ви й доводите всьому світу щодня!” - додав він.

Нагадаємо, у прокуратурі повідомили, що Росія готується провести на території Херсонської області "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки". На таку звістку зреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

Напередодні жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

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