"Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни": до України раптово прибув Джонсон (відео, фото)

"Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни": до України раптово прибув Джонсон (відео, фото)

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон без анонсованого візиту прибув до Києва. Від початку війни - це другий візит британського політика.

Британський прем'єр зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським, командою Офісу та представниками уряду.

Про це повідомив очільник України Володимир Зеленський та опублікував відео зустрічі.

"Багато днів цієї війни довели, що підтримка України з боку Великої Британії тверда і рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона. Вдячний за потужну підтримку!", — написав Володимир Зеленський та додав, що Україна та Британія мають спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України.

Очільник британського уряду на своїй сторінці написав, що йому приємно бути знову у столиці України, та розмістив світлину зустрічі з українським президентом.

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив подробиці візиту. Він розповів, що Зеленський та Джонсон обговорили:

необхідність постачання важкої зброї та систем ППО,

економічну підтримку України,

посилення санкційного тиску на росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака,

гарантії безпеки для України,

необхідність компенсації росією завданих збитків нашій державі.

"І, звісно, нашу перемогу у війні за Незалежність. Ми дуже вдячні Британії за потужну підтримку. Як кажуть, друзі пізнаються а біді. У нас спільні цілі і розуміння, як їх досягнути. Україна переможе з такими сильними союзниками", - написав голова ОП.

ФОТО: Володимир Зеленський/Telegram

ФОТО: Андрій Єрмак/Telegram / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

ФОТО: Володимир Зеленський/Telegram

Варто зазначити, у четвер, 16 червня, перебували президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс. Подробиці візиту чотирьох лідерів Європи та їхні головні заяви - читайте за посиланням.

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