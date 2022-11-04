Радник Байдена пообіцяв, що США будуть намагатися забезпечити Україну всім необхідним для деокупації

Салліван з українською владою обговорював, яка зброя необхідна для наступу.

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван у Києві наголосив, що Америка докладе усіх зусиль, щоб допомогти ЗСУ звільнити всі окуповані РФ українські території.

Про це радник США з нацбезпеки Салліван сказав під час спільного брифінгу з керівником Офісу президента Андрія Єрмака в Києві 4 листопада.

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"Ми почули доповіді командувачів щодо цього напрямку. І не мені характеризувати ситуацію в полі бою. Втім, ми повинні забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб тривали ці операції. Ми обговорювали, як ми можемо допомогти з підтримкою з огляду на ті завдання, які були визначені. І ми робитимемо все можливе, щоб допомогти", - зазначив Салліван.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

Російські загарбники намагаються створити враження, що вони тікають з правого берега Херсона, щоб ввести в оману ЗСУ. Насправді ж загарбники залишаються там. 3 листопада вони зняли триколор з будівлі ОВА. Як пояснили в ЗСУ, це окупанти роблять для заманювання української армії.

Більше того, росіяни готують Херсон до вуличних боїв. На тлі цих подій ЗСУ звільнили село Мала Сейдеминуха Бериславського району і підняли там український стяг.

Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін переконаний, що ЗСУ можуть відвоювати все правобережжя Херсонщини разом з обласним центром.

Вступ до ЄС, членство в НАТО та пакет допомоги Україні - інтерв'ю з Ольгою Стефанішиною

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