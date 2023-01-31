Радник мера Маріуполя повідомляє про потужні вибухи по всьому місту: "Ніч перестає бути томною"

За інформацією мера Маріуполя, у міста пролунало щонайменше 7 потужних вибухів.

У тимчасово захопленому росіянами Маріуполі ввечері 31 січня пролунали потужні вибухи. Їх було чути у різних районах міста. Окупанти заявляє про "успішну" роботу ППО.

Про це повідомив радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

За його інформацією, є "прильот між с. Виноградне та с. Піонерське. Пропагандисти традиційно заявляють про "атаку" безпілотників.

"Повідомляють про активну роботу ППО окупантів. Неофіційні пабліки пропаганди звісно звітують про стандартні «атака БПЛА" та "всі цілі збито". Бажане за дійсне. Посміхаємось та чекаємо на добрі бавовняни новини. Ніч перестає бути томною", - йдеться у його дописі.

Наразі офіційного коментаря від української сторони немає.

Яка ситуація у Маріуполі

Російсько-окупаційна влада проводять тотальну русифікацію шкіл у окупованому Маріуполі. Кожен тиждень починається з гімну Росії та "разговора о важном".

Окрім цього, у захопленому Маріуполі російські окупанти продовжують знищувати будинки. Перед цим вони їх вичищують, а тоді зносять. Так, десятки багатоповерхових будівель перетворюються на руїни.