Радник навіть танцював: Макрон вірив, що розмовами з Путіним він може відвернути війну в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон перед початком російського вторгнення до України намагався переконати Путіна не починати війни.

Під час своєї розмови з диктатором 20 лютого Макрон вірив, що війни вдасться уникнути.

Про це пише Washington Post.

20 лютого Макрон подзвонив Путіну і попросив його погодитися на зустріч у Женеві з Байденом. Ця розмова змусила президента Франції повірити, що Путін нарешті готовий до врегулювання.

"Це пропозиція, яка заслуговує на те, щоб її взяти до уваги", — сказав Путін.

Макрон наполягав, що Путіну необхідно зустрітись з Байденом. Путін не взяв на себе ніяких зобов’язань і заявив, що він подумає.

"Je vous remercie, Monsieur le President", — підсумував Путін, подякувавши французькою мовою.

На аудіо чути, як Макрон сміється від захоплення, коли він кладе трубку. Президент Франції та його радники вважали, що вони зробили прорив. Дипломатичний радник Макрона Еммануель Бонне навіть потанцював.

"Але наступного дня у телезверненні Путін офіційно визнав дві сепаратистські українські області на Донбасі, включно з територією, контрольованою Києвом, незалежними державами. Це був яскравий знак того, що Путін — якщо не брати до уваги його франкомовні люб’язності — має намір розчленувати Україну", - пише видання.

Нагадаємо, Росія на початку повномасштабного вторгнення до України справді планувала повну окупацію. Путін хотів швидко захопити Україну, вбити президента Володимира Зеленського, а окупаційна армія планувала дійти до західних областей, які російський диктатор вважає "неонацистськими та заселеними русофобами".

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