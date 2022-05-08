Радник очільника МВС про долю Кримського мосту: "Він обов'язково буде зруйнований – це лише питання часу"

Радник очільника МВС про долю Кримського мосту: "Він обов'язково буде зруйнований – це лише питання часу"

Радник голови Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що підрив Кримського мосту буде обов'язко.

За його словами, "це питання лише часу". Він пояснив, що наразі Україна не може зруйнувати міст, бо сили перебувають задалеко для завдання удару.

Про це повідомив радник очільника МВС у неділю, 8 травня.

"У нас для цього поки що немає такої зброї. Точніше є, але нам потрібно набагато ближче просунутися до узбережжя Азовського моря. Можу сказати одну річ: Кримський міст точно буде зруйнований. Питання тільки в тому, коли це відбудеться", - сказав радник голови МВС Віктор Андрусів.

Варто зазначити, раніше в Раді національної безпеки та оборони заявляли, що вдарять по Кримському мосту, щойно з'явиться можливість.

До слова, Кримський міст Росія використовує для підвезення підкріплення своєї армії, яка, зокрема, базується на південному напрямку.

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