Радник Трампа заявив про небезпеку ескалації через далекобійні удари по РФ

Майк Волтц, обраний Дональдом Трампом на посаду радника з національної безпеки, висловив занепокоєння щодо дозволу на використання ракет ATACMS для ударів по території Росії, вважаючи це потенційною загрозою подальшої ескалації війни.

Про це повідомив журналіст видання "Голос Америки" Остап Яриш у соціальній мережі Х (Twitter).

Волтц зазначив, що адміністрація Байдена не інформувала його заздалегідь про це рішення.

"Це ще один крок до ескалації. І ніхто не знає, до чого це призведе. Північна Корея передає балістичні ракети, артилерію, а тепер – десятки тисяч солдатів. Адміністрація Байдена реагує на це, знімаючи обмеження. Північна Корея посилає ще більше солдатів. Південна Корея заявляє, що може вступити у війну", – каже радник Трампа.

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Як приклад ескалації, Волтц навів продаж Іраном нафти до Китаю, отримані кошти від якого використовуються для постачання ракет і безпілотників до Росії. Ці озброєння, за його словами, Росія застосовує для ударів по українській критичній інфраструктурі.

"Президент Трамп говорить про велику стратегію: як ми можемо змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні? Якими мають бути рамки угоди та хто сидітиме за цим столом?" – зазначив Волтц.

Нагадаємо, що за словами Борреля, США дозволили Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 км.