Радник Трампа заявив про те, що удари з повітря по інфраструктурі вже припинилися

За словами Волтца, удари з повітря по інфраструктурі України та Росії нібито вже вдалося припинити. Цікаво, чи дивився він останні новини.
Радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц заявив, що удари з повітря по інфраструктурі України та Росії нібито вже вдалося припинити.
Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.
"Прогрес буде. У нас ужеє це припинення вогню з повітря по інфраструктурі. Воно набуло чинності відразу після розмови президента Трампа з президентом Путіним цього тижня", – заявив Волтц.
За його словами, зараз буде обговорюватись припинення вогню в Чорному морі, "щоб обидві сторони могли транспортувати зерно, паливо та знову почати торгівлю в Чорному морі".
А потім буде йти мова про заморозку лінії фронту. Він зауважив на складнощі встановлення "лінії контролю" на фронті протяжністю майже 800 миль (понад 1280 кілометрів).
Нагадаємо, що останніми днями Росія навпаки - ще більше посилила свої удари. Ворог вибирає окремо взяте місто і спрямовує туди багато "Шахедів". За останні дні серед інших під ворожі атаки потрапили Кропивницький, Одеса, Запоріжжя та Київ.
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