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Радянська традиція: Лавров розповів, чи буде РФ "підганяти перемоги" в Україні до 9 травня

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Радянська традиція: Лавров розповів, чи буде РФ "підганяти перемоги" в Україні до 9 травня

Сергей Лавров / Associated Press

Очільник МЗС країни-агресорки сказав, що темпи просування російських окупантів в Україні "не залежать від дат".

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров запевнив, що Кремль не має планів "підганяти" завершення війни проти України до Дня перемоги 9 травня.

Про це Лавров сказав в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset.

"Наші військові не підганятимуть штучно свої дії під якусь дату, зокрема 9 травня", — зазначив він.

За словами Лаврова, підхід "обов'язково до якогось свята робити щось велике, гучне" є радянським і запевнив, що армія російських окупантів нічого подібного не робитиме.

Раніше повідомлялося, що Путін хоче створити так звану "ХНР" до 9 травня.

Нагадаємо, Сергій Лавров пригрозив світові ядерною війною. У відповідь президент США Джо Байден заявив, що коментарі Лаврова про можливість ядерної війни є "безвідповідальними".

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