Радянські примітивні ракети: яку зброю Росії може передати Північна Корея

Північна Корея може передати країні-агресорці Росії ракети радянської епохи.
Північна Корея може передати Росії ракети радянської епохи. Зокрема, мова йде про 122, 155 або 122-міліметрові артилерійські снаряди.
Про це з посиланням на експертів пише Reuters.
Так, Північна Корея багата на артилерійські і реактивні снаряди радянського часу. Використовувалися вони ще у 1950 роках в доволі примітивних артилерійських і ракетних системах.
Відправити ж снаряди вони можуть не морем, а залізницею через спільний коридор.
Нагадаємо, що окупанти посилили "контрдиверсійні" заходи на півдні - шукають партизан.
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