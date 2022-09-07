Радянські примітивні ракети: яку зброю Росії може передати Північна Корея

Північна Корея може передати Росії ракети радянської епохи. Зокрема, мова йде про 122, 155 або 122-міліметрові артилерійські снаряди.

Про це з посиланням на експертів пише Reuters.

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Так, Північна Корея багата на артилерійські і реактивні снаряди радянського часу. Використовувалися вони ще у 1950 роках в доволі примітивних артилерійських і ракетних системах.

Відправити ж снаряди вони можуть не морем, а залізницею через спільний коридор.

Нагадаємо, що окупанти посилили "контрдиверсійні" заходи на півдні - шукають партизан.

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