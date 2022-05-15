Рахунок пішов на третю сотню: зенітники ЗСУ “приземлили” ще один російський літак

Рахунок пішов на третю сотню: зенітники ЗСУ “приземлили” ще один російський літак

Упродовж доби українські військові знищили у небі над Україною вісім ворожих повітряних цілей.

У суботу, 14 травня, зенітні ракетні війська Повітряних сил відкрили рахунок третьої сотні збитих російських літаків від часу повномасштабних воєнних дій, які веде РФ проти України.

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові “приземлили” російський винищувач (ймовірно, Су-30 або Су-34) в небі над Харківщиною. Це вже 201-й літак окупантів, збитий від початку повномасштабних воєнних дій.

Окрім того, цього ж дня протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних сил збила 7 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Також було знищено опорний пункт взводу та командно-спостережний пост.

“Своєю чергою авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання в повітряному просторі України, завдає ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ, зокрема за добу знищила взводний опорний пункт, КСП роти, 10 броньованих машин та близько 30 окупантів”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові зі складу угруповання Об’єднаних сил протягом 14 травня відбили 12 атак російських військових, ще на шести локаціях тривають бої. Ситуація складна, але контрольована.

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