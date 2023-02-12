Рахунок йде на тижні, РФ може перемогти: Дуда закликав Захід негайно дати Україні техніку

Дуда попередив, що РФ може перемогти Україну, якщо Київ терміново не отримає необхідне озброєння.

Росія може перемогти Україну, якщо Захід терміново не поставить зброю Києву для протистояння агресору.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв'ю газеті Le Figaro.

На думку Дуди, диктатор РФ не має успіхів на фронті, але смерть десятків тисяч полеглих окупантів його не зупинить. За словами президента Польщі, "Росії начхати на людські життя".

"Так, можуть, якщо Україна не отримає допомоги дуже терміново. Вони не мають сучасної військової інфраструктури, але є люди! Якщо найближчими тижнями не відправимо Україні військову техніку, Путін може перемогти. Він може перемогти і ми не знаємо, де він зупиниться", - відповів Дуда на запитання, чи можуть росіяни виграти війну.

Натомість польський лідер наголосив, що "питання територіальних рішень можуть вирішувати лише українці, бо йдеться про їхню територію".

"Якщо хтось хоче віддати території Росії у концесію, нехай віддає свою! Давайте поважатимемо українців, які борються за свою Батьківщину", - зазначив Дуда.

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Нагадаємо, Анджей Дуда також заявив, що винищувачі F-16 вимагають дуже серйозного обслуговування, тому "недостатньо просто відправити кілька літаків F-16 для України".

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нове засідання у форматі "Рамштайн" та наголосив, що там буде "багато цікавих речей". Йтиметься традиційно про постачання Україні зброї.

Крім того, Олексій Данілов розповів, що Росія вже почала свій великий наступ, з яким в агресора виникли проблеми.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що попри очікування різкого масштабного наступу росіян, цього не сталося. Наразі активізація окупантів розпочалася на кількох напрямках: Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Вугледарському.

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