"Рахунок йде вже не на дні, а на години": Денісова закликає до термінової евакуації маріупольців

"Рахунок йде вже не на дні, а на години": Денісова закликає до термінової евакуації маріупольців

Денісова закликала врятувати мешканців Маріуполя. За її словами, зараз критично не вистачає їжі і води, ліків не залишилося зовсім.

Для оточених російськими військами мирних жителів Маріуполя та поранених українських військових рахунок уже йде на години. Попри всі обіцянки, Росія не дає евакуюватися людям із "Азовсталі".

Про це заявила уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Вчора по заводу продовжувались авіаудари. Працювали танки, відбувалися піхотні штурми. Агресор в прямому сенсі спалює Маріуполь. Не залишилося жодної уцілілої будівлі. Після масованого бомбардування кількість військових поранених, які були в шпиталі, зросла до 600 осіб. Зʼявилися нові поранені, контужені та загиблі, серед яких і медики. Критично не вистачає їжі і води. Ліків не залишилося зовсім", - зазначила вона.

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За словами омбудсменки, в укриттях перебуває багато цивільних жінок, дітей, літніх людей. Точна їхня кількість невідома. За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка більше 300 осіб ховалися в бомбосховищах, але потім ще приєдналися люди зі зруйнованих будівель. Не можливо порахувати кількість бомбосховищ, які ще не зруйнували, і скільки там людей. Режиму тиші нема понад 60 днів.

"Маріупольцям необхідна термінова евакуація! Рахунок йде вже не на дні, а на години. РФ грубо порушує права цивільного населення і поранених військових на життя та медичну допомогу, що гарантовані Гаазькими і Женевськими конвенціями", - сказала вона.

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Правозахисниця звернулася до президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Петера Маурера та до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну.

"Я закликаю міжнародних партнерів надати зброю для боротьби з країною-агресором РФ", - резюмувала вона.

Як повідомлялось, у дахах "Азовсталі" є великі діри ­– ознака військового удару. Частина дахів заводу повністю обвалена, а деякі будівлі перетворилися на руїни. На сьогодні майже всі будівлі на розгалуженому сталеливарному заводі "Азовсталь" у Маріуполі, де тримають оборону українські військові, зруйновані. Про це свідчать нові супутникові знімки від Maxar Technologies.

Що таке процедура "extraction" та чому вона може врятувати людей в Маріуполі

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