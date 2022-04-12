"Рахунок загиблих там йде на тисячі": Кириленко розповів CNN про мобільні крематорії у Маріуполі

"Рахунок загиблих там йде на тисячі": Кириленко розповів CNN про мобільні крематорії у Маріуполі

Павло Кириленко сьогодні вранці розповів про неперевірені повідомлення про хімічну атаку в Маріуполі в ефірі CNN.

Росіяни приховують сліди своїх злочинів у Маріуполі та використовують мобільні крематорії для спалення вбитих ними цивільних.

Рахунок загиблих там іде на тисячі. Про це голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко і інтерв'ю CNN.

"Окупанти змінюють тактику після санкцій. Вони встановлюють мобільні крематорії та вивозять тіла людей з-під завалів і просто з вулиць на територію непідконтрольну Україні, а там вже знищують їх, тим самим приховуючи докази геноциду", - повідомив сьогодні, 12 квітня, в ефірі CNN Павло Кириленко.

Donetsk Region Military Governor Pavlo Kyrylenko spoke this morning about unverified reports of a chemical attack in Mariupol. pic.twitter.com/9WexGskZAT — Brianna Keilar (@brikeilarcnn) April 12, 2022

Нагадаємо, що світ консолідувався у позові до Міжнародного кримінального суду проти Росії.

В Донецькій області створили ще одну військову адміністрацію, відповідний указ видав президент України Володимир Зеленський.

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