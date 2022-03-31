Рахунок зруйнованих будинків і постраждалих йде на десятки: опубліковано фото наслідків обстрілу Луганщини

Рахунок зруйнованих будинків і постраждалих йде на десятки: опубліковано фото наслідків обстрілу Луганщини

Остаточна кількість жертв ще встановлюється.

Російські окупанти минулої доби, 30 березня, завдали чергового удару по Луганщині, у результаті горіли школа, нафтобаза, десятки будинків Сєвєродонецька та Лисичанська. Постраждалих і загиблих лисичан годинами неможливо забрати з вулиць.

Це наслідки ворожих дій 30 та 31 березня, повідомляє начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Без врахування учорашніх ранкових обстрілів, у Лисичанську від вогню росіян запалали 9 житлових будинків, у Сєвєродонецьку – 5 та школи, у Рубіжному – 1. Низка будинків пошкоджена без займань.

"Росіяни б’ють зі всіх видів важкого озброєння. Рахунок зруйнованих будинків йде на десятки. Як і постраждалих. Дві людини загинули, двоє дітей у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Остаточна кількість жертв ще встановлюється. За словами Сергія Гайдая, декількох постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць.

Крім того, увечері 30 березня у Сєвєродонецьку загорілася школа, а в Лисичанську – нафтове сховище.

Протягом доби ЗСУ відбили 5 атак ворога на Луганщині та Донеччині. Зокрема, українські захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак, три безпілотних літальних апарати противника та одну крилату ракету.

Нагадаємо, у Луганській області через обстріли окупантів пошкоджено газопровід.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.