"Рахуємо своїх загиблих, коли хтось перевіряє кошти в гаманці" - Зеленська про необхідність надання допомоги Україні

Допомога Україні в умовах війни не просто необхідна, це справа виживання.

Про це дружина президента України Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю BBC.

Як зазначила Зеленська, нині через пропаганду Росії в суспільстві поширюється думка, що, мовляв, "світ втомився від України". Але вона наголосила, що це не правда.

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Водночас, вона зауважила, що через дії РФ, а зокрема Путіна, на Заході спостерігається зростання цін, дорожчають енергоносії.

"Я можу сказати, що ця допомога не просто необхідна, це справа виживання. Так, дійсно, зараз чутно і відчувається, що світ хоче втомитися. Я не можу сказати, що він вже втомився, але такі наративи існують. Толерувати війну, забувати війну, не хотіти про неї чути - це означає забути про загальнолюдські цінності, забути про свою безпеку в першу чергу. Дорожчають енергоносії, дорожчає життя людей на Заході, але ми хочемо, щоб люди розуміли, що це не через те, що нас підтримує Захід, а через дії Росії. Про наслідки дуже важко зараз думати", - наголосила вона.

Крім того, перша леді зауважила, що через зростання цін стало тяжко жити не лише у світі, це ж спостерігається і в Україні. Але окрім того, на території нашої держави російські окупанти ще й вбивають людей. За її словами, коли у світі рахують, "скільки коштів залишилося на рахунку або в гаманці, українці, на жаль, рахують своїх загиблих".

"І днями знову вбило ракетами людей, які просто гуляли у парку в Харкові. Загинула жінка, постраждали десятки людей. І щодня те саме. Це триватиме менше часу, якщо дійсно буде потужна допомога", - зазначила Зеленська.

Нагадаємо, перша леді розповіла, як війна змінила стосунки із Зеленським.

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