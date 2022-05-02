Рак і хвороба Паркінсона: ЗМІ пишуть, що Путін готується до хірургічної операції і вже призначив наступника

Рак і хвороба Паркінсона: ЗМІ пишуть, що Путін готується до хірургічної операції і вже призначив наступника

Тема стану здоров'я Путіна останнім часом дуже часто обговорюється у ЗМІ.

Президент країни-агресорки Володимир Путін потребує хірургічного втручання і незабаром буде змушений лягти "під ніж".

Про це пише британський таблоїд The Sun.

Начебто Путін навіть призначив наступника. На час операції кремлівський диктатор передасть повноваження голові Ради безпеки РФ Миколі Патрушеву, стверджує видання.

70-річний Патрушев The Sun називає ключовим тіньовим розробником стратегії війни в Україні та людиною, яка переконала Путіна, що Київ "наповнений неонацистами".

"Лікарі наполягають, що йому (Путіну. — Ред.) потрібна операція, але дата ще не визначена. Буде операція, і він буде недієздатний. На який час — ще не обговорювалося, але думаю, що на короткий", — каже інсайдер.

Джерело зазначило, що вибір розвідника Патрушева, який стався після двогодинної "душевної бесіди" з Путіним, був "найгіршим варіантом". Далі він припустив, що проблеми зі здоров’ям Путіна можуть погіршитися.

"Ми добре знаємо, що у нього рак і хвороба Паркінсона. На деякий час це можна було стримувати, але зараз хвороба прогресує", — наводить слова інсайдера видання.

Раніше The Sun писав, що Путін перебував за крок від оголошення повномасштабної війни Україні.

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