Ракети до систем ППО Patriot в Україні можуть вичерпатися за кілька тижнів – CNN

"Петріоти" є накращим обладнанням, наданим США Україні, і вони відіграють вирішальну роль у протиповітряній обороні України

В Україні запаси ракет до американських ЗРК Patriot можуть вичерпатись упродовж кількох наступних тижнів після припинення допомоги США.

Про це передає CNN.

Найбільшим викликом для України називають потенційну втрату американських систем протиповітряної оборони Patriot, які наразі є незамінними. Українські солдати розповіли CNN, що їх найбільше хвилює не наслідки скорочень на передовій, а відсутність ракет Patriot, які захищають їхні родини та близьких в українських містах.

"США мають ліцензію на ракетні системи Patriot, а також на виробництво ракет для них, що робить їх відтворення багатьом європейським країнам дуже складним", — сказала Катерина Степаненко, аналітик Інституту вивчення війни.

Також читайте CША фактично відключили HIMARS для України – журналіст The Economist

"Петріоти" є накращим обладнанням, наданим США Україні, і вони відіграють вирішальну роль у протиповітряній обороні України. Тож ризик їх втрати викликав паніку в українських чиновників, зазначають у виданні.

"Це єдина система, здатна боротися з російськими балістичними ракетами. Ризик пов’язаний із забезпеченням "Петріотів" як ремонтом, так і техобслуговуванням, а також боєприпасами для захисту України від балістичних ракет", – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Журналістам не вдалося з'ясувати, скільки ракет перебуває в запасі України й чи вже на шляху постачання зі США. Проте український чиновник повідомив CNN у вівторок, що запаси ракет Patriot у Києві можуть закінчитися за кілька тижнів.

Існують деякі альтернативні системи, такі як NASAMS і IRIS-T, які довели ефективність проти крилатих ракет і безпілотників, але вони не можуть зрівнятися з "Петріотами", коли йдеться про захист від передових гіперзвукових і балістичних ракет.

Зброя, яка потенційно може замінити Patriot — це ЗРК SAMP/T європейського виробника Eurosam. Україні знадобиться набагато більше таких систем, щоб вони були такими ж ефективними, як "Петріоти", і наразі існують серйозні проблеми з постачанням SAMP/T, пишуть у CNN.

Раніше стало відомо, що у США призупинили всю військову допомогу Україні та передавання розвідувальних даних.

За інформацією Sky News, США більше не ділитимуться з Україною жодними даними розвідки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.