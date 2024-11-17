Ракет вистачить ще на 5-8 ударів: експерт пояснив, як часто РФ може атакувати Україну

У росіян є потенціал для потужних атак по Україні.

Терміни наступної масованої ракетної атаки по Україні будуть залежати від того, який стиль підготовки обере Росія.

Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Путін зацікавлений в тому, щоби розтягувати процес максимально до інаугурації Трампа. У нього є політична мета, крім того, щоб тиснути на Україну та здійснювати терор, до інавгурації Трампа остаточно сформувати бачення, що немає жодної альтернативи, окрім як змушувати Україну йти на поступки, оскільки Росія зберігає потенціал і можливості для завдання таких масштабних атак", - вважає експерт.

Зі слів Мусієнка, такі масштабні російські атаки, як сьогодні, можуть відбуватися з періодичністю раз на два тижні або раз на тиждень до Нового року або до початку січня. Але реальні атаки будуть чергуватися з імітаційними вильотами авіації.

"Взагалі потенціал Росії з того, що вони могли накопичити протягом там практично трьох місяців, він може складати, на масштабні атаки - 4-5 атак, а менші - до 6-7-8 атак, якщо з невеликою кількістю ракет", - додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада російські окупанти здійснили масований комбінований удар по енергообʼєктах України.

За ніч і ранок РФ випустила 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО знищили 144 повітряні цілі — 102 ракети та 42 дрони.

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