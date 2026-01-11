Ракета "Фламінго": WSJ оцінив далекобійну зброю України для ударів по РФ

Ракета «Фламінго» / © Associated Press

Компанія Fire Point розробила крилату ракету «Фламінго», здатну вражати стратегічні об’єкти в глибокому тилу ворога.

The Wall Street Journal відвідав секретний завод виробника, де побачили процес складання зброї, пише УНІАН.

Кожна одиниця запускається максимум за два дні після завершення.

Великий паливний бак забезпечує дальність, порівнянну з російськими «Калібр» та Х-101, перевершуючи західні аналоги в арсеналі України.

Експерти відзначають перспективність «Фламінго» для ЗСУ, хоч вона ще не підтвердила максимальну дальність у боях.

Компанія не розкриває обсяги виробництва, але заявляє про плани збільшити виробничу потужність до семи ракет “Фламінго” на день. Кожна ракета виготовляється на замовлення для збройних сил України, сказала технічна директорка компанії Ірина Терех, і запускається протягом двох днів після завершення виробництва.

Нагадаємо, у серпні 2025 року з’явилися світлини нової української крилатої ракети, відомої як FP-5 «Фламінго».

Україна почала використовувати крилаті ракети FP-5 Фламінго, які можуть летіти всього в 50 метрах над землею, мають дальність польоту понад 3000 км і величезну ударну силу завдяки боєголовці в 1150 кг.

Це робить «Фламінго» першою в Україні власною розробкою у класі «важких» ракетних систем. Попередні українські рішення, включно з мінікрилатими ракетами та далекобійними безпілотниками, були значно легшими як за масою, так і за вантажопідйомністю.