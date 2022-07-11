Ракета "Іскандери" з російського Бєлгорода зруйнувала школу в Харкові

Чи не щоночі третій тиждень поспіль росіяни запускають по місту «Іскандери» з Бєлгорода. І от черговий снаряд напередодні вночі знову влучив у школу - знесло чи не третину будівлі, йдеться в ТСН.

Через обстріл поранена жінка, яка уночі чергувала на посту охорони, на щастя, шпиталізація їй не знадобилася. А от частина закладу відновленню не підлягає. У корпусі старшої школи, куди і поцілила ракета, обвалилися усі 3 поверхи. Підручники, зошити, мапи - усе розкидало по подвір’ю. Чи можна ще хоч врятувати - вчителі поки що приглядаються.

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«О 5 ранку подзвонила директорка і сказала, що так і так - школу розбомбили, потрібна допомога. Звичайно, я приїхав», - каже вчитель історії.

Серед руїн на одній зі стін втрималися прапори Німеччини та України. Це був кабінет історії та географії.«Мені хочеться кричати. Взяти усіх наших керівників і сказати, ви маєте, ви зобов’язані зробити історію обов’язковим предметом для всіх. Бо, на жаль, так сталося, що війна нас змушує задумуватися про історію власної батьківщини. Якщо на цей предмет не звертати уваги, то ми країну просто не відбудуємо», - переконаний вчитель.

Ворожі ракети летять по місту щоночі. Цілять по житлових кварталах і навчальних закладах. У Харкові від початку війни вже пошкодили понад сотню шкіл та ще 70 дитячих садочків.

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