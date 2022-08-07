Ракета із ядерним зарядом: Жданов розповів, що станеться, коли її зіб'є протиракетна оборона

Ракета із ядерним зарядом може вибухнути лише тоді, коли досягне своєї цілі.

Про це 7 серпня сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Якщо протиракетна оборона зіб'є ракету з ядерним зарядом, то ядерна зброя не спрацює. Бо всі ядерні боєзаряди зроблені по такому принципу, що спрацювання ядерного заряду відбувається на кінцевому етапі траєкторії. Тобто на близькості до цілі. Це було передбачено ще від початку. Це передбачено у всіх країнах для того, що коли ракету зіб'ють на території тієї країни, яка здійснила пуск, щоб повітряний ядерний вибух не стався не території цієї країни чи у повітряному просторі сусідньої держави. Бо тоді сусідня держава може завдати удару у відповідь. А тому збиваючи ракету із ядерним зарядом не відбувається ядерного вибуху", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, які ворожі ракети найважче збивати ППО.

Також Піонтковський пояснив, чому Путін не використає ядерну зброю проти України.

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