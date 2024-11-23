"Ракета "Орешник" та таємничі жести Путіна: чому руки залишились нерухомими - Bild

Президент Росії Володимир Путін у четвер ввечері виступив з відеозверненням, в якому повідомив, що по місту Дніпро було завдано удару новітньою ракетою середньої дальності "Орешник".

Про це пише німецьке видання Bild.

Повідомляється, що його промова тривала 7 хвилин 45 секунд, однак увагу глядачів привернув незвичайний факт — за весь час звернення Путін жодного разу не поворухнув руками чи пальцями. Руки президента залишалися нерухомими, ніби "приклеєними" до столу.

Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке зауважив цей дивний момент, підкресливши, що раніше Путін активно використовував жести у своїх виступах. Рьопке висловив припущення, що це могло бути пов’язано з відеомонтажем, під час якого руки президента могли бути зафіксовані таким чином, щоб приховати можливі проблеми з його здоров’ям чи нервозність.

Видання повідомило, що 22 листопада, під час наради з керівництвом Міністерства оборони Путін знову активно використовував жести, що ставить під сумнів версію про фізичні проблеми і підтверджує гіпотезу про втручання відеомонтажу у його попереднє звернення.

Ракета "Орешник"

Новітня російська баллистична ракета, про яку вперше заговорили в 2024 році.

Швидкість: Ракета здатна досягати гіперзвукової швидкості до 10 Махів, що приблизно становить 12 000 км/год. Це дозволяє їй швидко долати великі відстані

Дальність польоту: Орієнтовно до 6 000 км, що дозволяє вражати великі території, включаючи всю континентальну Європу та частину Британії

Бойова частина: "Орешник" може нести кілька бойових блоків, ймовірно, з ядерними боєголовками. Потужність кожної з них може досягати кілька сотень кілотонн

Тип ракети: Баллистична, з роздільними бойовими частинами, що дозволяє ефективніше вражати різні цілі

Дата виготовлення: Точної дати виготовлення ракети не називають, однак її розробка стала відома в 2024 році, а попередні версії були створені після ракети "Рубеж"

Технічні особливості: "Орешник" є частиною новітніх систем, спрямованих на підвищення стратегічного потенціалу Росії, і за своїми характеристиками перевершує багато сучасних ракетних комплексів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що вчора зранку РФ ударила новою міжконтинентальною балістикою. За його словами, тривають експертизи.

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