Ракета "Орешник" на порозі бойового чергування: що анонсував Путін

Ракета "Орешнік"

Крилата ракета “Орешник” буде поставлена на бойове чергування армії Росії до кінця цього року.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін.

Путін відзначив успішні випробування "Буревісника" та "Посейдона", вказавши, що ці комплекси "вже є" і продовжать удосконалюватися.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року російські війська вперше застосували “Орешнік” по території України.

Раніше голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко повідомив. що Росія нарощує серійне виробництво балістичної ракети середньої дальності “Орешнік”, а також розглядає варіанти її модернізації. Йдеться про підвищення ефективності бойової частини, зокрема у ядерному спорядженні.

У серійному виробництві ракети “Орешнік” задіяні понад 50 підприємств російського військово-промислового комплексу. Серед них — науково-дослідні інститути та приладобудівні заводи, зокрема НДІ командних приладів, “Калугаприлад”, “Калузький електромеханічний завод”, “Прибій” та інші.

Нагадаємо, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Європі “Орешніком”, назвавши цю ракету “страшною зброєю”. Він звернувся до лідерів Європи і цинічно закликав їх “не нариватися”.