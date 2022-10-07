В Запоріжжі прилетіла ракета у двір багатоповерхівки: в ОВА розповіли деталі удару (фото)

У п'ятницю, 7 жовтня, армія Російської Федерації обстріляла ракетами Запоріжжя: одна прилетіла у двір багатоповерхівки.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, житловий будинок зазнав руйнувань. Крім того, пошкоджено комунальні мережі.

"Відомо щодо одного постраждалого, у нього осколкові поранення. Йому вже надають медичну допомогу", - повідомив Старух.

Голова ОВА попередив, що існує ймовірність повторних атак.

Фото: Олександр Старух.

До слова, про повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 08:36. О 09:12 її скасували. Втім, вже о 09:50 знову розпочалася тривога, а закінчилася о 10:21.

Ракетний удар по Запоріжжю

Окупанти щодня завдають ракетних ударів по обласному центрі. Напередодн Росія обстріляла ракетами центральну частину Запоріжжя. Були зруйновані житлові будинки. Мирні жителі опинилися під завалами.

У ДСНС повідомили, що ракетних ударів було сім. Спочатку було відомо про одного загиблого. Втім, у міру розбирання завалів ця цифра зростала. На ранок 7 жовтня відомо про 11 загиблих цивільних.

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