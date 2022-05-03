Ракета РФ влучила у залізничну інфраструктуру Кіровоградщини: є загиблі та поранені

Ракета РФ влучила у залізничну інфраструктуру Кіровоградщини: є загиблі та поранені

На території Кіровоградської області впали дві ракети, які були випущені з Каспійського напрямку.

Ракети влучили в залізничну інфраструктуру Долинської громади Кіровоградської області.

Про це розповіла начальниця пресцентру Сил охорони та оборони "Півдня" Наталя Гуменюк, інформує "Суспільне".

Попередньо повідомляють, що є загиблі та поранені.

Раніше голова Долинської громади Євген Звіздовський повідомляв про приліт ракети на території громади.

Нагадаємо, окупанти обстрілювали ракетами багато областей: на Київщині, Львівщині, Вінниччині та Кіровоградщині було чути вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи у своєму місті. За його словами, внаслідок ракетного удару по Львову пошкоджено дві електропідстанції, є поранений.

Крім того, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпаттю. Ворожа ракета влучила в об’єкт інфраструктури.