Ракета РФ влучила у залізничну інфраструктуру Кіровоградщини: є загиблі та поранені

На території Кіровоградської області впали дві ракети, які були випущені з Каспійського напрямку.
Ракети влучили в залізничну інфраструктуру Долинської громади Кіровоградської області.
Про це розповіла начальниця пресцентру Сил охорони та оборони "Півдня" Наталя Гуменюк, інформує "Суспільне".
Попередньо повідомляють, що є загиблі та поранені.
Раніше голова Долинської громади Євген Звіздовський повідомляв про приліт ракети на території громади.
Нагадаємо, окупанти обстрілювали ракетами багато областей: на Київщині, Львівщині, Вінниччині та Кіровоградщині було чути вибухи.
Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи у своєму місті. За його словами, внаслідок ракетного удару по Львову пошкоджено дві електропідстанції, є поранений.
Крім того, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпаттю. Ворожа ракета влучила в об’єкт інфраструктури.