МЗС Польщі: Ракета, що впала у Пшеводуві - російського виробництва

Глава польської дипломатії Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві для пояснень.

На території Польщі дійсно впала ракета російського виробництва.

Це офіційно підтвердили в польському МЗС.

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Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві Сергія Андрєєва до МЗС з вимогою негайно надати детальні пояснення щодо "ракети російського виробництва", яка влучила на територію Польщі.

"15 листопада 2022 року протягом багатьох годин спостерігався масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури з боку збройних формувань Російської Федерації. О 15:40 на село Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Польщі", - йдеться у повідомленні речника міністерства Лукаша Ясіни.

Що відомо про "приліт" російської ракети у Польщі

Нагадаємо, що ввечері, 15 листопада, російська ракета впала у прикордонному селі в Польщі поблизу українського кордону - Пшеводуві. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Зараз у Польщі проводять консультації щодо ст. 4 НАТО та підвищують бойову готовність своїх військ. Водночас, радник ОП Олексій Арестович певен, що жодної реакції НАТО на обстріл польської території не буде.

Президент Польщі Анджей Дуда провів переговори зі своїми українським і американським колегами Володимиром Зеленським і Джо Байденом, а також генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив, що Росія намагається просунути фейк про причетність України до вибухів у Польщі.

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