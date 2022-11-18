Ракета у Польщі: Варшава очікує результатів розслідування найближчими днями

Варшава немає наміру затягувати з розслідуванням цієї справи

Польска влада очікує, що результати розслідування влучання ракети у селі Пшеводув, що у Люблінському воєводстві, будуть оголошені вже найближчими днями.

Про це заявив офіційний представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, повідомляє CNN.

Він зазначив, о у Варшави нема наміру затягувати з розслідуванням цієї справи.

Ясіна зазначив, що українські експерти також були допущені до місця події, щоб брати участь у розслідуванні.

Також представник МЗС Польщі додав, що спочатку мають бути «деякі юридичні заходи, щоб створити гарний простір для їхньої експертизи».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт дав просте пояснення, як українська ракета ППО могла опинитися в Польщі.

Крім того, ми раніше інформували, що американські чиновники заявили, що ракета, яка впала на території Польщі могла бути випущеною з української ППО задля збиття російської ракети.

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