Ракета влучила на територію школи: з'явилися фото з наслідками нічного обстрілу Харкова

Прокуратура опублікувала фото з наслідками нічного обстрілу російськими військовими одного з районів Харкова.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, за даними слідства, 3 вересня близько 2:00 ночі російські військові завдали ракетного удару по Новобаварському району Харкова. Ракета влучила на територію школи: пошкоджено фасад освітнього закладу, вибито вікна та двері. Внаслідок обстрілу утворилася воронка розміром 10 на 10,5 метрів та глибиною понад 3,5 метри.

За попередньою інформацією, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 192-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: