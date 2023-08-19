"Ракета влучила просто в центр міста: Зеленський показав наслідки удару по Чернігову

У Чернігові 19 серпня після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. За попередньою інформацією, ворог атакував місто балістичною ракетою, є поранені та загиблі.

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки удару по Чернігову.

"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних… Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен", – сказав президент.

Зеленський показав кадри наслідків обстрілу Чернігова окупантами

Як пишуть ЗМІ, центр Чернігова частково перекритий, там проводиться евакуація людей.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують тиснути на ворога та утримувати ініціативу. Окупанти намагаються потужно відбивати атаки ЗСУ.

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