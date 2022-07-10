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Ракета влучила у 5-поверхівку в Часовому Ярі: під завалами опинилися десятки людей, є жертви

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Ракета влучила у 5-поверхівку в Часовому Ярі: під завалами опинилися десятки людей, є жертви

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з "Ураганів".

У будинку повністю знищено два під'їзди. Рятувальна операція триває.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами. За словами місцевих мешканців, там щонайменше 34 людини, зокрема 9-річна дитина", - написав він.

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Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами. На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених.

Нагадаємо, російські війська 9 липня атакували ракетами всю лінію фронту в Донецькій області. Внаслідок атак загинули троє людей, ще 18 зазнали поранень.

Від обстрілів не лишилося живого місця - слов'янськ треба відбудовувати заново - Павло Кириленко в ТСН

Від обстрілів не лишилося живого місця - слов'янськ треба відбудовувати заново - Павло Кириленко в ТСН

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