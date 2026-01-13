Ракета влучила в укриття: загинули працівники "Нової пошти" на Харківщині

Обстріл РФ / © ДСНС

Реклама

У ніч проти 13 січня російські війська завдали ракетного удару по терміналу “Нової пошти” в селищі Коротич на Харківщині. Внаслідок атаки загинули четверо людей, ще четверо отримали поранення та перебувають у лікарні.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов “Суспільному Харкові”.

За його словами, двох загиблих уже ідентифікували, особи ще двох встановлюють – для цього проводять необхідні експертизи.

Реклама

За попередньою інформацією, ракета влучила безпосередньо в укриття, яке майже повністю зруйноване. У ньому загинули двоє людей. Ще двоє працівників, які перебували поруч з укриттям, вижили, тоді як двоє інших загинули безпосередньо в приміщенні терміналу.

У компанії “Нова пошта” уточнили, що всі загиблі – цивільні працівники: двоє співробітників сортувального центру та двоє водіїв компанії-партнера-експедитора.

На місці трагедії працюють усі екстрені служби. За словами Синєгубова, об’єкт є суто цивільним – на території не було жодних військових підрозділів чи техніки. Він також наголосив, що це вже не перша атака на підприємство: російські війська фактично вчетверте завдали руйнівного удару по цьому логістичному об’єкту.

Нагадаємо, Росія вчетверте атакувала термінал “Нової пошти” на Харківщині. Цієї ночі окупанти завдали комбінованого удару по селищу Новий Коротич, цинічно поціливши в цивільне підприємство під час робочої зміни. Четверо людей загинули, понад тридцять дістали поранення.