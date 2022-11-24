Ракета вщент знищила дитсадок: Росія вчергове обстріляла Торецьк (фото)

За 9 місяців війни росіяни зруйнували та пошкодили у Донецькій області 283 дитсадки.

У Торецьку Донецької області внаслідок ракетного удару РФ повністю зруйновано дитячий садок.

Про це 24 листопада повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"Чергового ракетного удару завдали росіяни по Донеччині— цього разу по Торецьку. Російська ракета вщент знищила дитсадок "Мир". Цей удар не тільки цинічний, але й символічний — росіяни нищать мир всюди, куди можуть дотягнутися", - написав він.

Кириленко наголосив, що від 24 лютого на Донеччині російські варвари зруйнували та пошкодили 682 навчальних заклади, зокрема 283 дитсадки та 298 шкіл.

Варто зазначити, що 13 листопада у Торецьку окупанти обстріляли лікарню, пологовий будинок та профілакторій.

Нагадаємо, 23 листопада РФ вчергове атакувала Україну ракетами та поцілила у об'єкти критичної інфраструктури. Після чого низка населених пунктів залишилися без світла. У Києві та області ворог поцілив також у житлові будинки, загинули цивільні люди. Столиця після обстрілів також опинилася у повному блекауті, також зникли вода та зв'язок.

Варто зазначити, що українська ППО знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні.

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