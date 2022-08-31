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Ракета, яку росіяни запускали по Харкову, знову впала у Бєлгородській області: відео

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2318
Час на прочитання
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Ракета, яку росіяни запускали по Харкову, знову впала у Бєлгородській області: відео

Росіяни у середу, 31 серпня, вкотре запускали ракети по Харкову.

Проте одна із ракет зробила "жест доброї волі" та впала у Бєлгородській області. 

Про це повідомляють телеграм-канали Бєлгорода. 

На відео видно, як росіяни запускають ракети із Бєлгорода на Харків. Проте одна із ракет вирішила не покидати межі Росії та впала у Бєлгородській області. Після цього у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Наразі невідомо, що в своєму регіоні обстріляли російські вбивці. 

Місцеві жителі зняли на відео, як їхня ракета злітає у повітрі та падає по території регіону. 

Обережно, відео 18+

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли росіяни обстрілюють Харків, а їхні ракети падають на Бєлгородську область. Востаннє таке помітили 22 серпня. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2318
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