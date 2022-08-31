Ракета, яку росіяни запускали по Харкову, знову впала у Бєлгородській області: відео

Проте одна із ракет зробила "жест доброї волі" та впала у Бєлгородській області.

Про це повідомляють телеграм-канали Бєлгорода.

На відео видно, як росіяни запускають ракети із Бєлгорода на Харків. Проте одна із ракет вирішила не покидати межі Росії та впала у Бєлгородській області. Після цього у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Наразі невідомо, що в своєму регіоні обстріляли російські вбивці.

Порядок! Російські військові з Бєлгороду запустили ракету по Україні, але вона впала недалеко pic.twitter.com/h3e0o3F1la — Oleh Novikov (@olehbatkovych) August 31, 2022

Місцеві жителі зняли на відео, як їхня ракета злітає у повітрі та падає по території регіону.

Обережно, відео 18+

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли росіяни обстрілюють Харків, а їхні ракети падають на Бєлгородську область. Востаннє таке помітили 22 серпня.

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