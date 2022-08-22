Ракета з Бєлгорода, якими окупанти цілять по Харкову, впала на російське місто: відео 18+

На відео спочатку чутно звук ракети, що падає, а потім вигуки шокованих місцевих мешканців.
Ракета з Бєлгорода, якими зазвичай окупанти цілять по Харкову, впала на російське місто.
Про це повідомив Obozrevatel у Telegram та оприлюднив відповідне відео.
На відео спочатку чутно звук ракети, що падає, а потім вигуки шокованих місцевих мешканців.
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Нагадаємо, днями на виїзді з російського Бєлгорода утворився кілометровий затор. Ймовірно, масовий виїзд мешканців обласного центру, розташованого неподалік українського кордону, викликаний недавніми вибухами на території Бєлгородської області.
Як повідомлялося, у Бєлгородській області РФ вночі 18 серпня детонували російські склади зі зброєю.
Тоді ж з’явилася інформація про вибухи у Старому Осколі, де, ймовірно, вибухнула несправна ракета, яку пускали по Харкову. Місцеві пабліки пишуть, що пожежа виникла біля бази відпочинку "Шоколад" на околицях міста. За іншими даними, пожежа була в районі військового аеродрому.
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