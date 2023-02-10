"Ракета випущена через територію Молдови та Румунії - це виклик Заходу" - член Парламентської асамблеї НАТО

Сьогодні, 10 лютого, окупанти здійснили чергову масштабну атаку по Україні. Одна з ракет, яку випустили окупанти, пролетіла через простір повітряний Молдови. Таким чином Путін провокує НАТО та підвищує ставки.

Про це заявив голова делегаціі у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв на своїй сторінці у Фейсбук.

На його думку, запущена на Чернівці через територію Молдови та Румунії - це свідомий виклик Заходу.

"Мета - побачити реакцію та оцінити рішучість НАТО взяти безпосередню участь у конфлікті у випадку ескалації з боку росії та перетину нею червоних ліній. Схожий прийом путін використав колись проти Туреччини. Це закінчилося збиттям турецькою ППО його літака. Ердоган себе змусив поважати", - написав Чернєв.

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Він додав, що сьогодні Захід має продемонструвати таку саму рішучість.

"Збивати російські ракети, посилювати санкції і негайно надати Україні авіацію та ATACMS. У путіна не повинно бути жодних ілюзій, що когось у Європі він ще може прогнути. Інакше наслідки для Європи будуть жахливими", - зауважив Чернєв.

Нагадаємо, ракета, яку російські окупанти запустили на Україну, пролетіла через повітряний простір Молдови.