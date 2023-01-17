Ракетами Х-22 росіяни будуть нищити житлові квартали, як у Дніпрі: експерт розповів про нову тактику обстрілів

Військово-політичний оглядач зазначив, що удар по будинку в Дніпрі був цілеспрямованим.

Ракетні удари, які завдає Росія по Україні тепер можуть бути одночасно спрямовані на два типи об'єктів: критичної та цивільної інфраструктури.

Про це у своєму Telegram-каналі сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір", експерт Олександр Коваленко.

"За тактикою ракетного обстрілу України, боюся припустити, але скоріше, це вже не припущення, з урахуванням того, що ми могли бачити 14 січня... Ракетні удари тепер можуть бути одночасно спрямовані на два типи об'єктів – об'єкти критичної інфраструктури та цивільні об'єкти", – зазначив Коваленко.

За словами експерта, раніше окупанти так само під час ракетних ударів завдавали шкоди цивільним об'єктам, внаслідок яких гинули цивільні люди. Однак у випадку в Дніпрі це був цілеспрямований удар ракетою, бойова частина якої складає майже тонну.

Коваленко нагадав про ідентичні удари ракетою Х-22 по Кременчуку, Сергіївці, Затоці.

"Але в даному випадку це житловий мікрорайон, а не супермаркет, який могли прийняти за склад, чи туристичний комплекс із злощасним мостом. Виправдатися, мовляв, не туди потрапили – не виходить. Достатньо відкрити карту і бачиш, що це житловий масив і при відхиленні від мети ти все одно потрапляєш у житлову багатоповерхівку! Тобто цей сектор, забудований житловими будинками, був обраний російськими терористами навмисно. Щоб у напрямку туди ракети, вона все одно зруйнувала і вбила", – зазначив експерт.

Він додав, що ракети Х-22, які абсолютно не підходять для високоточних ударів, росіяни будуть застосовувати під час масованих обстрілів житлових кварталів українських міст.

"Більш точні Х-101 і КР "Калібр" можуть і далі застосовуватись по об'єктах критичної інфраструктури", – додав він.

Ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі: що відомо

14 січня під час повномасштабної ракетної атаки росіян ракета Х-22 поцілила у багатоповерхівку у Дніпрі, де внаслідок обстрілу повністю було зруйновано цілу секцію будинку, а під завалами опинилися люди. Внаслідок обстрілу загинуло 44 людини, серед яких є цілі родини.

Додамо, що станом на 17 січня пошуково-рятувальні роботи в Дніпрі завершено, вони тривали 69 годин. Ракетою Х-22 окупанти вбили 44 людини, серед яких 5 - діти. Травми отримали 79 людей.

Також мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що РФ, ймовірно, хотіла завдати удару по Придніпровській теплостанції, однак промазала та влучила просто у будинок.

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