Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетами та авіацією обстрілюють Україну: у Генштабі розповіли, на яких напрямках наступають росіяни

Дата публікації
Перегляди
1302
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетами та авіацією обстрілюють Україну: у Генштабі розповіли, на яких напрямках наступають росіяни

Фото: Associated Press

Російські окупанти намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетні та два авіаційні удари, здійснили понад п’ятнадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це 5 жовтня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняють спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"Ворог здійснює перегрупування підрозділів своїх військ на окремих напрямках. Противник продовжує обстріли позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетні та два авіаційні удари, здійснили понад п’ятнадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російська війська під натиском української армії хаотично відходять з окупованих територій Херсонської області.

Читайте також:

ЗСУ йдуть в Херсон, Глава Нацбанку подав у відставку, Україна і НАТО: актуальні новини

ЗСУ йдуть в Херсон, Глава Нацбанку подав у відставку, Україна і НАТО: актуальні новини

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1302
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація