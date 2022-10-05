Ракетами та авіацією обстрілюють Україну: у Генштабі розповіли, на яких напрямках наступають росіяни

Російські окупанти намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетні та два авіаційні удари, здійснили понад п’ятнадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це 5 жовтня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняють спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"Ворог здійснює перегрупування підрозділів своїх військ на окремих напрямках. Противник продовжує обстріли позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетні та два авіаційні удари, здійснили понад п’ятнадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська війська під натиском української армії хаотично відходять з окупованих територій Херсонської області.

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