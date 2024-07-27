Ракети ATACMS рознесли ППО та аеродром окупантів в Криму: аналітики оцінили наслідки ударів 

Українські війська завдали ракетного удару по авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Російські системи ППО, які захищають авіабазу, не змогли відбити удар.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У Генштабі України зазначили, що уточнюють наслідки ударів, але російське опозиційне видання Astra повідомило, що неуточнені джерела заявили, що українські сили запустили чотири ракети ATACMS - російські сили збили дві ракети.

Видання також зазначало, що українські ATACMS завдали удару по складу боєприпасів на авіабазі "Саки" та знищили радіолокаційну станцію на місці дислокації ППО за п’ять кілометрів від окупованого Шовкового (на північний захід від Саки).

Кримський Telegram-канал також повідомив, що українські війська завдали удару по складу боєприпасів на авіабазі.

Нагадаємо, вночі 26 липня у тимчасово окупованому Криму було гучно. Місцеві жителі повідомляють про те, що прогриміло 13 "потужних вибухів". Вони лунали зі сторони села Добрушине у Сакському районі, Євпаторії, селища Новоозерного в Євпаторійському районі та Сак. Згодом у мережі повідомили про щонайменше п’ять "прильотів" в Євпаторії.

Росіяни прозівали удари по стратегічному аеродрому в Криму!

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