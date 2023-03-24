Ракети, безпілотники та авіабомби: Ігнат розповів про нічну атаку росіян на Україну

Від вечора 23 березня й до ранку 24 березня, російські війська атакували три області України керованими авіаційними бомбами, ракетами та безпілотниками Shahed.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

Ігнат наголосив, що Росія вдарила по Дніпропетровській області дронами, по Одеській - ракетами, а на Сумщину окупанти скинули авіабмби. Він також пояснив, що ворог продовжив бити з півночі України.

"Почалося все від вечора (23 березня - Ред.), коли противник атакував Одеську область. Знищено дві ракети Х-59",

- заявив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, Юрій Ігнат повідомляв, що робота українських мобільних вогневих груп протиповітряної оборони вночі ускладнюється. Адже важче помітити ворожу ціль, не маючи радарів для її виявлення. Представник ЗСУ зауважив, що повітряні цілі вночі збивають засобами, які мають радіолокаційну прив'язку до цілі. Тобто, мають радари, які виявляють її і знищують, пояснив він.

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