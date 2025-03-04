Ракети для Patriot в Україні можуть закінчитися за кілька тижнів – CNN

Призупинення військової допомоги Україні – найруйнівніший крок адміністрації Трампа щодо України. І якими б туманними не були нині безпосередні практичні наслідки, психологічний вплив на українців уже спричинив величезний і катастрофічний вплив.

Про це пише CNN.

Коли в грудні 2023 року республіканці в Конгресі США заморозили військову допомогу Україні на кілька місяців, "моральні збитки були сейсмічними". І після цієї затримки імпульс на лінії фронту змінився, Україна припинила спроби контрнаступу та перейшла в оборону.

Запаси критично важливих артилерійських снарядів в Україні можуть закінчитися до травня або червня, повідомив CNN у вівторок український чиновник. Але, за його словами, перша криза з боєприпасами після зупинки військової допомоги США буде пов'язана з ракетами для систем ППО Patriot, які можуть закінчитися протягом кількох тижнів.

"Ми пристосуємося, але питання в тому, скільки додаткових людей і скільки ще територій ми втратимо, роблячи це", – сказав співрозмовник.

На фронті також говорять про нагальну необхідність американських ракет для захисту тилу. Водночас військові зазначають, що 80% усіх ворожих цілей уражають безпілотники, які виробляються в Україні.

"Отже, звісно, ми маємо шанс вижити разом з Європою", – сказав Єгор Фірсов, старший сержант ударного взводу БпЛА.

Нагадаємо, Financial Times з посиланням на джерела в українській розвідці пише, що Україна, ймовірно, вичерпає останні запаси американської зброї та боєприпасів за "два-три місяці".

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