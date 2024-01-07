"Ракети досягли своєї цілі": Ігнат розповів подробиці атаки на аеродром у Саках

Збройні сили України у ніч проти 6 січня уразили російський аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Аеродром "Саки" – це пункт управління. Там є захищений бункер, де росіяни ведуть управління з'єднанням.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Були направлені туди крилаті ракети, пункт управління був уражений. Є дані розвідки, є радіообмін, що ракети досягли своєї цілі. Окупанти написали: "Все цели уничтожены", як вони це зазвичай роблять. Є у нас відповідний об'єктивний контроль, що було ураження. Наскільки наслідки цього удару серйозні – поки що інформації немає. Кілька днів поспіль авіація Повітряних сил і інші Сили оборони добре потріпали окупантів у Криму. Це стосується різних цілей – і пунктів управління, і інших пріоритетних цілей, про які можливо буде оголошено пізніше", - розповів Ігнат.

Нагадаємо, Наталя Гуменюк розповіла, що удар на аеродром "Саки" був спрямований на знищення потенціалу російської авіації.

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