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"Ракети досягли своєї цілі": Ігнат розповів подробиці атаки на аеродром у Саках

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Ракети досягли своєї цілі": Ігнат розповів подробиці атаки на аеродром у Саках

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Українські військові уразили аеродром "Саки" в Криму.

Збройні сили України у ніч проти 6 січня уразили російський аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Аеродром "Саки" – це пункт управління. Там є захищений бункер, де росіяни ведуть управління з'єднанням. 

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.   

"Були направлені туди крилаті ракети, пункт управління був уражений. Є дані розвідки, є радіообмін, що ракети досягли своєї цілі. Окупанти написали: "Все цели уничтожены", як вони це зазвичай роблять. Є у нас відповідний об'єктивний контроль, що було ураження. Наскільки наслідки цього удару серйозні – поки що інформації немає. Кілька днів поспіль авіація Повітряних сил і інші Сили оборони добре потріпали окупантів у Криму. Це стосується різних цілей – і пунктів управління, і інших пріоритетних цілей, про які можливо буде оголошено пізніше", - розповів Ігнат.

Нагадаємо, Наталя Гуменюк розповіла, що удар на аеродром "Саки" був спрямований на знищення потенціалу російської авіації.

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Дата публікації
Перегляди
1401
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