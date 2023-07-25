Ракети Hydra-70, Stryker та боєприпаси: США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

У Пентагоні озвучили перелік озброєння.
У вівторок, 25 липня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 400 млн доларів. Озброєння виділять зі складів Міноборони США.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
"Сьогоднішня допомога у сфері безпеки на суму до 400 мільйонів доларів включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські та інші боєприпаси, бронемашини, протитанкову зброю та інше обладнання, яке допоможе Україні протистояти російській агресії", - йдеться у повідомленні.
Перелік військового озброєння, яке США передають Україні:
- Додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot та зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
- Зенітні комплекси Stinger;
- Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм та 60-мм мінометні міни;
- 32 бронетранспортери Stryker;
- Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW).
- Javelin та інші протитанкові системи і ракети;
- Безпілотні авіаційні комплекси Hornet;
- Авіаційні ракети Hydra-70;
- Тактичні аеронавігаційні системи;
- Боєприпаси для підриву загороджень;
- Понад 28 мільйонів набоїв до стрілецької зброї та гранат;
- Прилади нічного бачення та тепловізійні системи
- Запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.
"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками та партнерами з метою надання Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 21 липня Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. Зокрема, Сили оборони отримали 10 танків Leopard 1А5, кулемети для танків і бронетехніки, вантажівки, мостову систему та причепи, радари, снаряди, аптечки тощо.
Також 19 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для українських військових на суму в 1,3 млрд доларів. До пакету увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.
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