Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракети Hydra-70, Stryker та боєприпаси: США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
126
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракети Hydra-70, Stryker та боєприпаси: США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги / Фото: Associated Press

У Пентагоні озвучили перелік озброєння.

У вівторок, 25 липня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 400 млн доларів. Озброєння виділять зі складів Міноборони США. 

Про це йдеться на сайті Пентагону. 

"Сьогоднішня допомога у сфері безпеки на суму до 400 мільйонів доларів включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські та інші боєприпаси, бронемашини, протитанкову зброю та інше обладнання, яке допоможе Україні протистояти російській агресії", - йдеться у повідомленні. 

Перелік військового озброєння, яке США передають Україні:

  • Додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot та зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
  • Зенітні комплекси Stinger;
  • Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм та 60-мм мінометні міни;
  • 32 бронетранспортери Stryker;
  • Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW).
  • Javelin та інші протитанкові системи і ракети;
  • Безпілотні авіаційні комплекси Hornet;
  • Авіаційні ракети Hydra-70;
  • Тактичні аеронавігаційні системи;
  • Боєприпаси для підриву загороджень;
  • Понад 28 мільйонів набоїв до стрілецької зброї та гранат;
  • Прилади нічного бачення та тепловізійні системи
  • Запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками та партнерами з метою надання Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 21 липня Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. Зокрема, Сили оборони отримали 10 танків Leopard 1А5, кулемети для танків і бронетехніки, вантажівки, мостову систему та причепи, радари, снаряди, аптечки тощо.

Також 19 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для українських військових на суму в 1,3 млрд доларів. До пакету увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Читайте також:

Російський винищувач пошкодив американський дрон у небі над Сирією

Російський винищувач пошкодив американський дрон у небі над Сирією

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
126
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація