Ракети Hydra-70, Stryker та боєприпаси: США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

У вівторок, 25 липня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 400 млн доларів. Озброєння виділять зі складів Міноборони США.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

"Сьогоднішня допомога у сфері безпеки на суму до 400 мільйонів доларів включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські та інші боєприпаси, бронемашини, протитанкову зброю та інше обладнання, яке допоможе Україні протистояти російській агресії", - йдеться у повідомленні.

Перелік військового озброєння, яке США передають Україні:

Додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot та зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

Зенітні комплекси Stinger;

Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм та 60-мм мінометні міни;

32 бронетранспортери Stryker;

Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW).

Javelin та інші протитанкові системи і ракети;

Безпілотні авіаційні комплекси Hornet;

Авіаційні ракети Hydra-70;

Тактичні аеронавігаційні системи;

Боєприпаси для підриву загороджень;

Понад 28 мільйонів набоїв до стрілецької зброї та гранат;

Прилади нічного бачення та тепловізійні системи

Запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками та партнерами з метою надання Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 липня Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. Зокрема, Сили оборони отримали 10 танків Leopard 1А5, кулемети для танків і бронетехніки, вантажівки, мостову систему та причепи, радари, снаряди, аптечки тощо.

Також 19 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для українських військових на суму в 1,3 млрд доларів. До пакету увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

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